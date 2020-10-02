На Донеччині з жовтня газ одержуватимуть від постачальника «останньої надії» - Коболєв

Постачальник газу на Донеччині у жовтні з якоїсь причини не зможе постачати газ для своїх клієнтів, у зв'язку з цим більша частина споживачів цієї області потраплять до постачальника «останньої надії», яким є ГК «Нафтогаз України».

Про це в ефірі каналу «Україна 24» сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нафтогаз не регулює ціну на газ для населення. Ми постачаємо газ всього 2% споживачів - це, переважно, Кіровоградська область. З цього місяця, через те, що донецький постачальник газу, за нашою інформацією, з якоїсь причини не може постачати газ населенню цієї області, майже все населення стане клієнтами групи Нафтогаз через механізм постачальника «останньої надії», - сказав Коболєв.

Усі інші споживачі, як нагадав Коболєв, отримують газ від інших збутових компаній, які у жовтні підвищили ціну на газ в середньому на 15%.

«Усі споживачі, які стануть споживачами ПОН «Нафтогазу», ціна газу буде дешевшою, ніж у більшій частині регіонів, де газ постачають приватні компанії... Кінцевий споживач може обрати, де йому отримати газ... Вибори на ціну на газ наразі не впливають. Впливають ринкові чинники», - зазначив Коболєв.

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Він також відзначив, що Нафтогаз прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення у жовтні, щоб привабити більшу кількість споживачів.

«Ми сподіваємося, що ця «акція" призведе до збільшення відсотку наших споживачів», - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, газопостачальну компанію Нафтогаз України, яка запропонувала на конкурсі нульову націнку до стандартної ціни газу, обрано постачальником газу «останньої надії» в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення з 1 серпня.