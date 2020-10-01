Мінекономіки обговорило з американською інвесткомпанією перспективи співпраці

Представники Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства та американської компанії з управління інвестиціями Argentem Creek обговорили потенційні інвестиційні проєкти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

«На сьогодні в Україні формується нова законодавча платформа для посилення інвестиційного потенціалу України — це так званий законопроєкт «Інвест няні». Крім того, вже вдосконалено концесійне законодавство та з державно-приватного партнерства. Наразі формується список пріоритетних інвестиційних проєктів. Також перезавантажено офіс UkraineInvest. Всі ці дії є гарним сигналом для інвесторів», - зазначив під час обговорення міністр розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства в України ІгорПетрашко.

Учасники зустрічі обговорили потенційні інвестиційні проєкти, зокрема в агропромисловому комплексі, виробництві, машинобудуванні, ІТ секторі, транспортній інфраструктурі. Сторони домовились продовжувати діалог з метою напрацювання конкретних подальших планів в Україні на найближчі місяці та роки.

Як повідомлялося, Аrgentem Creek – провідна американська компанія з управління інвестиціями, що спеціалізується на країнах, які розвиваються. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Компанія вже 6 років є активною в Україні. Десять років до цього вона працювала як Black River, підрозділ компанії Cargill.