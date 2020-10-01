НБУ пропонує оновити правила розрахунку вартості споживчого кредиту

Національний банк пропонує до обговорення оновлені правила розрахунку небанківськими установами загальної вартості та реальної річної ставки споживчого кредиту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк пропонує встановити єдині правила як для банків, так і для небанківських фінансових установ.

Згідно з оновленими правилами, до загальної вартості кредиту та реальної річної ставки потрібно включати всі без винятку витрати споживача. А саме: платежі за обслуговування та повернення кредиту, включаючи відсотки, комісії, обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінустанови, за наявності комісії кредитного посередника, а також платежі за послуги третіх осіб (наприклад, страхові, податкові платежі, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів тощо). Такі правила розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки вже працюють для банків. Таким чином, споживач ще на етапі вибору кредиту зможе отримати повну, точну та зрозумілу інформацію про реальну річну ставку та загальну вартість кредиту.

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Нові правила обрахунку, впевнені в НБУ, дозволять уникнути ситуацій, коли реальна вартість кредиту відрізняється від суми, на яку розраховував споживач. Також це полегшить вибір, адже споживач зможе порівняти ключові показники вартості споживчого кредиту у різних фінансових установах (банках і небанківських установах) та обрати найвигіднішу для себе пропозицію. Обговорення проєкту правил триватиме до 3 листопада 2020 року.