Токійська біржа вперше за понад 20 років на день зупинила торги

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Представники біржі пояснили, що збій у системі, яка надсилає торговельні дані, був спричинений проблемою з апаратурою, а не результатом кібератаки.

Торги були припинені у декількох містах Японії, що користуються системою Токійської фондової біржі.

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Зазначається, що робота Токійської товарної біржі продовжила свою роботу. Наразі невідомо, коли відновляться торги на фондовій біржі японської столиці.

Як повідомляв Укрінформ, на Токійській біржі зупинили торги через збій.