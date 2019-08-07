Токійська біржа пережила різке падіння акцій

Через торговельне протистояння США і Китаю ключовий індекс Токійської біржі Nikkei впав на 600 пунктів.

Про це інформує NHK.

"У вівторок на Токійській фондовій біржі ключовий індекс Nikkei у якийсь момент упав більш ніж на 600 пунктів через побоювання щодо американо-китайських торгових суперечок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на акції "широкого спектру" обрушилися після обвалу біржі в Нью-Йорку.

Однак у другій половині дня падіння частково вдалося відіграти назад. Інвестори знову почали купувати акції, і на момент завершення торгів середній індекс Nikkei становив 20.585 пунктів - на 134 пункти нижче, ніж днем раніше.

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Інвестори побоювалися наслідків заяви США про те, що Китай є "маніпулятором валюти", вказує NHK. Однак ці побоювання вдалося частково знизити після того, як Центральний банк КНР установив обмінний курс юаня на рівні вище очікуваного.