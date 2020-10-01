Відсьогодні виводять з обігу монети по 25 копійок та банкноти до 2003 року випуску

З 1 жовтня 2020 року Національний банк вилучає з обігу монети 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року. Ці грошові знаки перестануть бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу.

З цієї дати усі магазини, ресторани, заклади сфери побуту не прийматимуть їх під час готівкових розрахунків за товари та послуги, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня 2020 року вони мають здати до кас банків України для зарахування на їх розрахункові рахунки.

Водночас українці упродовж наступних трьох років зможуть без обмежень безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року на платіжні обігові монети та банкноти всіх номіналів у сумах, кратних 10 копійкам: в усіх відділеннях українських банків – упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2021 року включно; у Національному банку та уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2023 року включно.

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Банкноти номіналами 1 і 2 гривні зразків 2003 – 2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору) залишаються дійсним платіжним засобом. Ними можна продовжувати розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Водночас, потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в готівковий обіг, а вилучатимуться банками та передаватимуться до Національного банку (для утилізації).

Поступово в готівковому обігу їх ставатиме дедалі менше, а їх місце займуть відповідні "сріблясті" обігові монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.