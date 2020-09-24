Нацбанк виставив на продаж брухт виведених з обігу монет

Національний банк України виставив на продаж брухт виведених з обігу монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 грн.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднено в електронній системі торгів ProZorro.Продажі .

Як зазначається, на продаж виставлено брухт монет загальною вагою майже 40,19 тонн. Початкова ціна лоту – 135,47 тис. грн. Аукціон за цим лотом заплановано на 9 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк осучаснює банкнотно-монетний ряд. З 2014 року НБУ працював над осучасненням гривні: були замінені низькі номінали банкнот монетами, вилучені з обігу монети дрібних номіналів та введено в обіг банкноту найвищого номіналу 1000 грн. З 20 грудня 2019 року в Україні введені в обіг монети номіналом 5 грн. А з 3 червня 2020 року – монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти.