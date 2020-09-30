Укрспирт виставив на приватизацію п’ятий завод
Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.
Бершадське МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний аукціон п’ятим з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”.
Повідомляється також, що розпочато масштабну програму з приватизації підприємств спиртової галузі, метою якої є виконання розробленого та ухваленого за ініціативи Президента України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", що демонополізує галузь виробництва спирту та створює новий ринок з рівними правилами для всіх учасників.
Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року - є придбання об’єкту спиртової галузі.
Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі. Відповідне оголошення за посиланням.