Укрспирт виставив на приватизацію п’ятий завод

Фонд державного майна оголосив про проведення п’ятого аукціону об’єктів спиртової галузі – Бершадського МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), який відбудеться 29 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.

Бершадське МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний аукціон п’ятим з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”.

Повідомляється також, що розпочато масштабну програму з приватизації підприємств спиртової галузі, метою якої є виконання розробленого та ухваленого за ініціативи Президента України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", що демонополізує галузь виробництва спирту та створює новий ринок з рівними правилами для всіх учасників.

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Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року - є придбання об’єкту спиртової галузі.

Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі. Відповідне оголошення за посиланням.