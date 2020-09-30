ПриватБанк видає кожен четвертий доступний кредит в Україні - керівник

ПриватБанк виділив українському малому бізнесу і підприємцям вже більше 1 000 кредитів "5-7-9".

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

За словами керівника дирекції МСБ ПриватБанку Євгена Заіграєва, фактично ПриватБанком видається кожен четвертий кредит "5-7-9" в Україні.

"Більше 60% наданих ПриватБанком у рамках програми кредитів спрямовуються на безпосереднє фінансування діючого бізнесу і капітальні інвестиції, і лише близько третини - на рефінансування раніше отриманих позик. Середня сума наданого банком фінансування в рамках програми "5-7-9" становить близько 700 тис. грн, що особливо важливо для підтримки мікро бізнесу і підприємців, які сьогодні є одним з драйверів розвитку економіки країни", - зазначив Заіграєв.

За даними Міністерства фінансів, з початку запуску програми всі українські банки видали бізнесу 3,8 тисячі доступних кредитів.

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на створення та розвиток бізнесу терміном до 5 років без обмеження суми, але за умови, що річна виручка не перевищує 100 млн грн (по групі пов'язаних осіб). При цьому держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних, залежно від кількості створених робочих місць, з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.