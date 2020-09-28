Мінекономіки презентувало проєкт змін в інспекційне законодавство

В інспекційне законодавство планується внести зміни щодо підвищення прозорості перевірок, зменшення навантаження на доброчесний бізнес і вдосконалення процесу оскарження незаконних дій інспекторів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час презентації проєкту нової редакції закону про державний нагляд (контроль) та оновлень Інспекційного порталу.

"Сьогодні система державного нагляду (контролю) побудована таким чином, що її дії направлені, в першу чергу, на виявлення порушень та застосування санкцій до суб’єктів господарювання. Через швидкість змін в законодавстві, відсутність інформації в потрібний час, а також відсутність продуктивного діалогу між бізнесом і органами державного нагляду (контролю), ця система радше виглядає каральною. Наше завдання — перевести її з каральної на превентивну та сервісну", - зазначив під час презентації директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Олександр Палазов.

За його словами, пропонований законопроєкт є, по суті, новою редакцією Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю)". Документ спрямований на створення превентивної і ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю), що дозволить зменшити регуляторне навантаження на доброчесний бізнес та запровадити додаткові інструменти забезпечення прав громадян на безпечне середовище.

Крім того, за словами учасників презентації, розроблені зміни до інспекційного законодавства передбачають підвищення прозорості перевірок і вдосконалення процесу оскарження незаконних дій інспекторів.

Одна з ключових змін — залежність тривалості перевірки не від розміру підприємства, а від ступеня ризиковості його діяльності. Таким чином, інспектори зможуть ретельніше перевіряти високоризикові підприємства та не обтяжувати надмірними перевірками підприємства з незначним ступенем ризику. Водночас обмеження щодо граничної тривалості перевірки малих і мікропідприємств збережено: незалежно від ступеня ризику, їх можуть перевіряти планово не більше 5 днів.

Підприємці одержать право звернутися до органів контролю за добровільним безкоштовним аудитом. Така перевірка не передбачатиме санкцій у разі виявлення порушень, однак, за позитивного висновку інспектора, впливатиме на зменшення частоти планових заходів контролю щодо такого об’єкта.

Водночас, якщо підприємцю більш комфортно взаємодіяти з незалежними недержавними акредитованими організаціями, він може звернутися до них за відповідним платним аудитом. Позитивні результати такого аудиту також впливатимуть на зниження частоти планових перевірок.

"Багато аспектів перевірок переносяться в цифрову площину. Кожен суб’єкт господарювання матиме доступ до електронного кабінету, де будуть вказані всі дані про перевірки. Він зможе з ними ознайомитися, звернутися до органів влади чи оскаржити дії в цифровому вигляді", - зауважив т. в. о. голови Державної регуляторної служби України Олег Мірошниченко.

Крім цього, законопроєкт передбачає можливість переходу всіх учасників — як бізнесу, так і інспекторів, — на єдину електронну систему взаємодії. При цьому розширюється перелік інформації, яку орган контролю має вносити в електронний кабінет Інспекційного порталу — пілотного модуля передбаченої законом системи для бізнесу, на якому зібрано всю інформацію про державні перевірки.

Як повідомлялось, Інспекійний портал запрацював у жовтні 2018 року. Портал був розроблений Мінекономіки спільно з експертами BRDO та за участі Державної регуляторної служби України за підтримки програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.