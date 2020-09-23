Фонд енергоефективності веде 200 проєктів на 1,3 мільярда - Лозинський

Фонд енергоефективності на сьогодні має 200 проєктів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Про це під час пресконференції в Укрінформі сказав перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

"На рахунках Фонду енергоефективності є 2,7 млрд грн, які держава Україна сплатила, готові до реалізації проєктів. Є певний період, за який люди мають звикнути до підготовки проєктів, до їх написання. Є деякі бюрократичні моменти. Але уже маємо 200 проєктів на суму 1,3 млрн грн", - зазначив заступник міністра.

Кошти фонду розміщені для зручності у двох банках.

"Станом на сьогодні йде бюджетний період. Ми йдемо у Мінфін з бюджетними запитами. Одне з ключових питань, яке ми вчора погодили з міністром - плюс 1,6 млрд грн додати у проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік", - сказав Лозинський.

Він зазначив, що міністерство планує проводити серію навчальних семінарів, щоб збільшити кількість проєктів Фонду енергоефективності.

"В умовах пандемії це буде проводитися онлайн", - розповів Лозинський.