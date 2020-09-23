Разумков підписав зміни до бюджету про відновлення доріг та аварійних мостів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік щодо автодоріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3991, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 23 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Документ доповнює розділ "Прикінцеві положення" Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" пунктом стосовно граничної величини місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.

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Закон передбачає не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати у наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого законом про Державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.

Окрім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3991 “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)”.