Разумков підписав зміни до бюджету про відновлення доріг та аварійних мостів
Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3991, опублікованій на сайті парламенту.
У графі «Дати і стан проходження» зазначено, що 23 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.
Документ доповнює розділ "Прикінцеві положення" Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" пунктом стосовно граничної величини місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.
Закон передбачає не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати у наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого законом про Державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.
Окрім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.
Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3991 “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)”.