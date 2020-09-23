НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови Ощадбанку

Національний банк України 22 вересня 2020 року погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У червні 2020 року Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Як відомо, голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Наумов закінчив Національний авіаційний університет та економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин. Має ступінь MBA, отриманий в Kassel International Management School (Німеччина).

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Загальний стаж роботи Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він займав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках працював головою правління. Має досвід роботи в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers.