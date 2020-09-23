В Україні планують створити держреєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва - МВС

Учасники Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва запропонували створити "державний реєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості".

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“На засіданні були розглянуті питання щодо напрацювання дієвого механізму запобігання зловживань забудовників при продажу майнових прав на об’єкт нерухомості. Як практичну реалізацію механізму запропоновано створити "Державний реєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цього приводу команда фахівців на чолі з народним депутатом Оленою Шуляк презентувала концепцію законодавчих змін, які покликані урегулювати відносини між забудовниками та інвесторами, захистити саме інтереси інвесторів, а також посилили відповідальність забудовників за невиконання договірних умов або шахрайських дій.

Зі свого боку голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв зазначив, що активно ведеться робота над змінами в законодавство щодо діяльності фінансового регулятора, насамперед надання йому реальних важелів контролю та попередження махінацій з фінансовими ресурсами, в тому числі надання доступу до банківської таємниці, можливості блокування рахунків шахраїв та інші інструменти, за прикладом зарубіжних країн, де такі регулятори мають значні повноваження.

Уточнюється, що ініціативні та зацікавлені громадяни можуть вносити свої аргументовані пропозиції щодо можливого вирішення проблем з незавершеним житловим будівництвом (електронна адреса МРГ - kanishynalm@minregion.gov.ua).

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що за 2 місяці потрібно напрацювати законодавчу базу, яка унеможливить шахрайство із забудовами.

"Робота переходить в площину саме практичних напрацювань та результативної діяльності в створених підгрупах. За 2 місяці ми повинні напрацювати проєкти законодавчих актів та нормативно-правових документів, які б унеможливили в майбутньому шахрайство з грошима інвесторів, а також сформувати "дорожню карту" тих проблемних об’єктів, які вже існують в Україні", - зазначив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, в недобудованих будинках придбали житло близько 13 тис. осіб.