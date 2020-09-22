Поліція викрила схему розкрадання коштів під час створення Національного тенісного центру

Поліцейські викрили «схему» розкрадання 20 мільйонів гривень державних коштів під час створення Національного тенісного центру.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“Злочинну «схему» розкрадання державних коштів під час реконструкції держмайна викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поліцейські встановили, що у жовтні 2018 року посадовці одного з держпідприємств під час проведення держзакупівель послуг з капітального ремонту будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання відповідного обладнання, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з керівником комерційної структури, здійснили розкрадання державних коштів.

За інформацією правоохоронців, зловмисники «посприяли» в перемозі цих закупівель конкретної комерційної структури. Тож, як уточнюється, був здійснений перерахунок передоплати на її користь у розмірі більше 49 мільйонів гривень, що становить 100%.

Окрім того, Нацполіція встановила, що пізніше замовник та генпідрядник підписали акти виконаних робіт, за які були перераховані держкошти, але фактично роботи проведені не були.

Як уточнюють у міністерстві, внаслідок злочинної діяльності посадовців державі завдано збитків на суму більше 20 мільйонів гривень, що підтверджено експертним висновком.

“Сьогодні, 22 вересня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях державного підприємства та генерального підрядника реконструкції”, - зазначається у повідомленні.

Тож наразі ексдиректорові держпідприємства та керівникові товариства - генпідрядника вручено підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, оперативники поліції Харківської області затримали рецидивіста, який перебував у розшуку за підозрою в серії крадіжок з храмів у 4 областях України.