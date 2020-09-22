Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 5,9%

За січень-серпень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 5,9% (у порівнянних цінах) проти аналогічного періоду 2019 року, до 542,44 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-серпні 2020 року було місто Київ (124,57 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (54,47 млрд грн); друге — Київська (48,45 млрд грн); третє — Одеська (42,75 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 8 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (3,81 млрд грн), Чернівецької (5,06 млрд грн) та Тернопільської (5,83 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 11,6% (у порівнянних цінах) більше, ніж у 2018 році.