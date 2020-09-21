Оператор ГТС завершив ремонт газопроводу "Лупінг №4" на кордоні зі Словаччиною і з 22 вересня відновлює транспортування газу до України через газо-вимірювальну станцію (ГВС) Будінце в повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"Оператор ГТС України в установлений термін завершив планові ремонтні роботи на газогоні "Лупінг №4" біля кордону зі Словаччиною. Тому вже на завтра, газову добу 22 вересня, приймаються заявки від трейдерів на транспортування газу зі Словаччини до України через ГВС Будінце в повному обсязі. Газогін та точка міждержавного з’єднання розпочнуть роботу з 7:00 години ранку", - йдеться у повідомленні.

Україна відновлює транспортування газу зі Словаччини через ГВС Будінце

Газопровід «Лупінг №4» був об’єктом підвищеної уваги, адже є єдиним маршрутом гарантованих поставок газу з країн ЄС в Україну. Завдяки залученню додаткових ресурсів строки виконання ремонтних робіт на ньому на прохання учасників ринку були мінімізовані з 7 до 3 тижнів.

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Відновлення роботи газопроводу "Лупінг №4" поверне можливість замовникам послуг транспортування використовувати цей газогін для імпорту газу до України в обсягах до 27 млн куб. м/добу гарантованої та до 15,5 млн куб. м/добу переривчастої потужності, з яких 12,2 млн. куб. м/ добу вже заброньовані замовниками до кінця вересня.