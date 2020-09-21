Україна відновлює транспортування газу зі Словаччини через ГВС Будінце
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".
"Оператор ГТС України в установлений термін завершив планові ремонтні роботи на газогоні "Лупінг №4" біля кордону зі Словаччиною. Тому вже на завтра, газову добу 22 вересня, приймаються заявки від трейдерів на транспортування газу зі Словаччини до України через ГВС Будінце в повному обсязі. Газогін та точка міждержавного з’єднання розпочнуть роботу з 7:00 години ранку", - йдеться у повідомленні.
Україна відновлює транспортування газу зі Словаччини через ГВС Будінце
Газопровід «Лупінг №4» був об’єктом підвищеної уваги, адже є єдиним маршрутом гарантованих поставок газу з країн ЄС в Україну. Завдяки залученню додаткових ресурсів строки виконання ремонтних робіт на ньому на прохання учасників ринку були мінімізовані з 7 до 3 тижнів.
Відновлення роботи газопроводу "Лупінг №4" поверне можливість замовникам послуг транспортування використовувати цей газогін для імпорту газу до України в обсягах до 27 млн куб. м/добу гарантованої та до 15,5 млн куб. м/добу переривчастої потужності, з яких 12,2 млн. куб. м/ добу вже заброньовані замовниками до кінця вересня.