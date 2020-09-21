Енергоблок ЮУАЕС на 11 днів раніше вивели з ремонту

Енергоблок №1 ЮУАЕС виведено з ремонту на 11 діб раніше, що не вплинуло на дотримання вимог безпеки.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом"

"Середній планово-попереджувальний ремонт (ППР) на енергоблоці №1 Южно-Української АЕС завершено за 46 діб, в той час як заплановано було на його проведення 57 діб. 18 вересня 2020 року, на 11 діб раніше планового терміну, енергоблок було підключено до мережі. Це стало можливим завдяки злагодженій та наполегливій праці колективу станції", - зазначили в Енергоатомі.

У процесі ремонту фахівці провели більше 5 тисяч ремонтних та реконструктивних робіт, головна мета яких - підвищення безпеки та надійності експлуатації першого енергоблока ЮУАЕС.

Зокрема, було виконано середній ремонт реактора з перевантаженням активної зони, капітальні ремонти парогенератора №2, головного циркуляційного насоса №3, теплообмінника аварійного розхолоджування №3, а також обладнання третього каналу системи безпеки та деаератора підживлення першого контуру.

До того ж, у рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення ефективності та надійності експлуатації енергоблоків атомних електростанцій було реконструйовано систему охолодження газоохолоджувачів генератора зі встановленням пластинчастих теплообмінників.

Як повідомлялося, станом на 21 вересня обладнання енергоблоків №1, 2 і 3 ЮУАЕС працює в заданому режимі. Перший та третій енергоблоки через балансові обмеження несуть навантаження 515 та 623 мегавати відповідно. Другий працює на номінальній потужності – 1018 МВт.