Для відродження льонарства на Житомирщині треба налагодити цикл переробки - науковець

Аби відродити на Житомирщині льонарство, в області мають працювати льонозавод та льонокомбінат.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив директор Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Сергій Рижук.

"На українському Поліссі – ідеальні умови для вирощування льону, бо в нас є дуже сприятливі серпневі роси. Для того, щоб ми могли успішно вирощувати льон, обов’язково мають бути льонозавод і льонокомбінат. Я двічі, коли був головою ОДА, відновлював льонокомбінат. Ви навіть собі не можете уявити, як це було складно. Як тільки пішов, він через місяць припинив роботу, а ми вже продавали до Франції рушники. Тобто без переробки галузь льонарства існувати не може", - зауважив директор інституту.

Рижук акцентував увагу на тому, що тільки-но в Україні занепало льонарство, у Європі посівні площі льону зросли у понад 2 рази.

За словами науковця, не краща ситуація із відродженням традиційного для області хмелярства. Ця галузь почала занепадати, коли на український ринок зайшли іноземні виробники пива.

"Виробники заявили, що у нас ароматичні сорти хмелю займають 85% площ, а гіркі – 15%, а для їхньої пивоварної технології потрібна пропорція 60 на 40%. Коли ми досягли тих 60 на 40%, то нам кажуть, що їм уже потрібен хміль не у мішках, а гранульований. Ми купили в Житомир гранулятор, а нам через рік заявили, що гранули вже не цікаві, а потрібна витяжка. Ми подали законопроєкт про хміль і хмелепродукти, одним із авторів якого є я, а він завис у парламенті. Там написано, що пивоварні заводи повинні обов’язково купувати не менше 30% хмелю вітчизняного виробництва", - додав Рижук.

Як повідомлялось, до початку 1990-х років льонарство в Україні займало провідні позиції у світі.