Для відродження льонарства на Житомирщині треба налагодити цикл переробки - науковець

Для відродження льонарства на Житомирщині треба налагодити цикл переробки - науковець

Укрінформ
Аби відродити на Житомирщині льонарство, в області мають працювати льонозавод та льонокомбінат. 

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив директор Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Сергій Рижук.

"На українському Поліссі – ідеальні умови для вирощування льону, бо в нас є дуже сприятливі серпневі роси. Для того, щоб ми могли успішно вирощувати льон, обов’язково мають бути льонозавод і льонокомбінат. Я двічі, коли був головою ОДА, відновлював льонокомбінат. Ви навіть собі не можете уявити, як це було складно. Як тільки пішов, він через місяць припинив роботу, а ми вже продавали до Франції рушники. Тобто без переробки галузь льонарства існувати не може", - зауважив директор інституту.

Рижук акцентував увагу на тому, що тільки-но в Україні занепало льонарство, у Європі посівні площі льону зросли у понад 2 рази.

Читайте також: Сергій Рижук, директор Інституту сільського господарства Полісся

За словами науковця, не краща ситуація із відродженням традиційного для області хмелярства. Ця галузь почала занепадати, коли на український ринок зайшли іноземні виробники пива.

"Виробники заявили, що у нас ароматичні сорти хмелю займають 85% площ, а гіркі – 15%, а для їхньої пивоварної технології потрібна пропорція 60 на 40%. Коли ми досягли тих 60 на 40%, то нам кажуть, що їм уже потрібен хміль не у мішках, а гранульований. Ми купили в Житомир гранулятор, а нам через рік заявили, що гранули вже не цікаві, а потрібна витяжка. Ми подали законопроєкт про хміль і хмелепродукти, одним із авторів якого є я, а він завис у парламенті. Там написано, що пивоварні заводи повинні обов’язково купувати не менше 30% хмелю вітчизняного виробництва", - додав Рижук.

Як повідомлялось, до початку 1990-х років льонарство в Україні займало провідні позиції у світі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-