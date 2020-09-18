Через зміни клімату на Поліссі почали вирощувати південні культури

Через зміни клімату на Поліссі почали вирощувати культури, що більше притаманні для півдня України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів директор Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Сергій Рижук.

"Через зміни клімату до нас на Полісся прийшли непритаманні сільськогосподарські культури. Якщо раніше вирощували льон, хміль, картоплю, жито, просо, гречку, то зараз тут з’явилися кукурудза, соя, ріпак, соняшник", - зазначив Рижук.

За його словами, разом із новими культурами прийшли нові бур’яни, хвороби, шкідники.

Науковець вважає, що попри кліматичні зміни на Поліссі треба зберегти традиційні для краю культури.

"Ми в інституті, як і у всій академії, хоч як би нам це було складно, тримаємо традиційну для Полісся структуру посівних площ. Вирощуємо гречку, просо, люпин, жито, тритикале, овес, тому що не можемо втратити генофонд, сортовий склад, бо його вже ніколи ніхто потім не буде мати", - зауважив директор інституту.