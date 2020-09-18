Нацбанк проводитиме перевірки учасників платіжних систем дистанційно

Національний банк України зможе здійснювати дистанційні безвиїзні перевірки для контролю за дотриманням вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що через карантинні заходи НБУ призупинив проведення планових перевірок об’єктів оверсайта. Водночас потреба в таких перевірках є, і вони мають здійснюватися безперервно.

"Тож на період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість: здійснювати перевірки об’єктів оверсайта, включених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі та коригувати план проведення перевірок, ураховуючи фактичні можливості їх проведення з огляду на обмежувальні заходи", - пояснили в регуляторі.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 11 вересня 2020 року №134 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні", яка набирає чинності з 18 вересня 2020 року.

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Оверсайт платіжних систем – діяльність центрального банку, спрямована на забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка полягає в оцінюванні діючих у країні платіжних механізмів і, в разі потреби, внесенні змін до них.