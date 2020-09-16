Україна поглиблюватиме з Польщею відносини у питаннях фітосанітарного контролю

Київ поглиблюватиме відносини з Варшавою у питаннях, що стосуються фітосанітарного контролю.

Про це в інтерв’ю Укрінформу у кулуарах Економічного форуму, що нещодавно відбувся у польському Карпачі, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

“Польща посіла 2-е місце серед торговельних партнерів України серед країн Європи. Наша співпраця є дуже важливою, яку ми готові й надалі поглиблювати, зокрема, у частині фітосанітарного контролю. Адже йдеться про доступ української продукції на польський ринок”,- заявив Петрашко.

За його словами, зустрічі на полях форуму з віцепрем’єр-міністром, міністром розвитку Польщі Ядвігою Емілевич та міністром сільського господарства Яном Ардановським були “дуже корисними”. Зокрема, він повідомив, що з Ардановським обговорено можливість кооперації між українськими та польськими компаніями у сфері АПК. Крім того, обговорено впровадження з 2021 року в ЄС The European Green Deal - плану перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент.

“Відповідно до цієї угоди, плануються більш жорсткі екологічні вимоги до продукції, яка ввозитиметься до країн ЄС. Для України як асоційованого члена ЄС це питання є дуже важливим і нам треба бути абсолютно готовими до цих змін”,- зауважив міністр.

Крім того, міністри поговорили про необхідність проведення засідання двосторонньої Робочої групи з питань сільського господарства.

“Попередньо погодили на перший квартал 2021 року у Києві”, - уточнив Петрашко.

З польською віцепрем’єркою Емілевич український міністр обговорив підходи і програми підтримки, які застосовували Україна і Польща для протидії пандемії COVID-19.

“Окремо зупинилися на темі перегляду Угоди про асоціацію Україна - ЄС у 2021 році. Ми сподіваємось на дружню підтримку Польщі у цьому важливому питанні”,- наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.