В Україні зменшилося виробництво молока

За січень-серпень 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 3,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 6,46 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-серпень 2020 року в Україні було вироблено 6,46 млн тонн молока (на 3,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 1,88 млн тонн молока (на 0,2% менше), господарства населення — 4,58 млн тонн (на 5,2% менше).

Найбільше молока за вісім місяців 2020 року виробили у Полтавській області — 502,1 тис. тонн (на 2,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (499,3 тис. тонн; на 5,3% менше); на третьому — Хмельницька (449,4 тис. тонн; на 0,8% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (79,2 тис. тонн; на 1,1% менше, ніж за січень-серпень 2019 року), Донецькій (105,1 тис. тонн; на 12,2% менше) та Запорізькій (123,7 тис. тонн; на 7,6% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-серпні 2019 року в Україні було вироблено 6,74 млн тонн молока; на 3,5% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.