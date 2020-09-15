У Дніпрі розпочинають підготовчі роботи для будівництва нового аеродрому - Криклій

Договір на виконання підготовчих робіт для реалізації проєкту з будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту “Дніпро" уклали 15 вересня, вартість яких складає близько 12 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.

“Цей рік наочно демонструє те, що розвивати регіональну авіацію вкрай необхідно. Тому ми розпочинаємо проєкт з будівництва нового аеродромного комплексу в аеропорту Дніпра. Сьогодні був укладений договір, відповідно до якого вже завтра стартують необхідні підготовчі роботи: демонтаж 2-х трансформаторних підстанцій, у тому числі регуляторів яскравості, системи дистанційного керування, винесення кабелів зв’язку та електропостачання з прокладанням кабельної каналізації та влаштуванням кабельних колодязів, перемикання світлосигнального обладнання, переміщення метеомайданчика тощо", - сказав Криклій.

Він додав, що також оголосили тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому, а приватний інвестор “НС Дніпро” починає будувати новий пасажирський та VIP-термінали.

"Рішення щодо необхідності створення в Дніпрі сучасного аеропорту, який би відповідав всім міжнародним стандартам, було прийняте ще у далекому 2013-му. Проте до минулого року реальних кроків у цьому напрямку, на жаль, не було зроблено. І ми будемо виправляти цю ситуацію”, - зазначив Криклій.

Очільник Міністерства пояснив, що, зважаючи на високу категорію складності будівництва подібних об’єктів, процес їх проєктування зазвичай займає від 9 до 18 місяців. Тому з метою ефективного планування та витрачання виділених у поточному році коштів, було вирішено визначити підготовчі роботи як окремий проєкт. Його вартість складатиме близько 12 млн грн.

“Це дозволить виконати важливий обсяг робіт для підготовки інфраструктури та забезпечить безперервне функціонування летовища на час будівництва нового аеродромного комплексу”, - наголосив Криклій.

Основні роботи планується розбити на черги будівництва та пускові комплекси, до складу яких входитимуть:

- злітно-посадкова смуга;

- перони та місця стоянок повітряних суден;

- магістральна руліжна доріжка та з’єднувальні руліжні доріжки;

- базова та стартова аварійно-рятувальні станції;

- радіотехнічні засоби, метео- та світлосигнальне обладнання;

- інженерні мережі, трансформаторні підстанції, очисні споруди тощо.

Як результат, за бюджетні кошти в новому аеропорту планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням.

У міністерстві також додають, що будівництво нового аеродромного комплексу планується з доведенням параметрів до забезпечення експлуатації повітряних суден кодової букви “С” без обмежень та з можливістю перспективного подовження злітної смуги для забезпечення експлуатації повітряних суден кодових букв “D” (“Е”).

Як повідомлялося, 26 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що будівельні роботи в аеропорту Дніпра, де планується побудувати злітно-посадкову смугу та термінал, розпочнуться у вересні після проведення усіх необхідних тендерних процедур.