Криклій запевняє, що кошти на будівництво аеропорту у Дніпрі не забирають

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що кошти, передбачені на будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі, Кабінет міністрів не забирає, і роботи розпочнуться вже цього року.

Про це Криклій повідомив у Facebook, коментуючи заяву мера Дніпра Бориса Філатова про те, що нібито кошти, передбачені у Держбюджеті на будівництво аеропорту забирають.

"Чим ближче до місцевих виборів, тим більше дезінформації та спекуляцій від місцевих політиків. Традиційний рецепт бреши більше - повірять. Така спекуляція сьогодні мала місце від пана Філатова відносно «згортання» проекту будівництва аеропорту у Дніпрі. А тепер правдива інформація. Цього року вже розпочнеться будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі", - написав Криклій.

Він додав, що в Державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 млн грн на проєктування та модернізацію аеропорту, а інформація, що їх забрали - фейк.

Крім цього Криклій зауважив, що за рахунок коштів 2019 року спрямовано ще 200 млн грн для реалізації проєкту.

"Тобто разом 300 млн. грн. і проект будівництва стартує вже в цьому році. Наша мета - сучасний аеропорт для дніпрян", - написав Криклій.

Міністр зауважив, що злітна смуга будується за бюджетні кошти, а новий термінал збудує інвестиційна група DCH.

Раніше Філатов написав у Facebook, що внаслідок перерозподілу коштів у бюджеті країни, Дніпро може залишитись без 100 млн грн на будівництво аеропорту.

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Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт на Дніпропетровщині збудують на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами, зведуть коштом держави. За новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH Олександра Ярославського.