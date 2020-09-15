Суд розблокував призначення голови Ощадбанку

Печерський райсуд м. Києва розблокував призначення Сергія Наумова на посаду голови Ощадбанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Finbalance.

Як стало відомо сьогодні, 15 вересня, Печерський райсуд м. Києва 10 вересня задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував заходи забезпечення позову у справі №757/25950/20-ц, вжиті ухвалою цього суду від 25 червня 2020 року, якою було зупинено рішення наглядової ради Ощадбанку про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку й було заборонено органам управління банку вчиняти дії щодо призначення Наумова на вказану посаду. Також було заборонено суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб вносити зміни в держреєстр щодо керівника Ощадбанку.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва влітку відкрив провадження за позовом народного депутата Максима Бужанського у справі про оскарження бездіяльності Кабінету міністрів щодо конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку. Також повідомлялося, що 19 червня 2020 року на сайті Ощадбанку оголосили про підбиття підсумків конкурсу на посаду голови правління банку та затвердження на цю посаду Сергія Наумова. Разом з тим у Нацбанку заявили, що вважають, що новий голова правління Ощадбанку переміг у чесному та відкритому конкурсі.