Цифровізація послуг зекономить бізнесу і громадянам 1,3 мільярда щорічно

Сукупний потенційний ефект від цифровізації 17 найпоширеніших послуг у 7 сферах має досягти 1,3 млрд грн щорічно.

Про це повідомили учасники онлайн-брифінгу в Укрінформі, організованого Міністерством цифрової трансформації України, презентуючи звіт «Антикорупційний та економічний потенціал е-послуг».

"Якщо завтра 17 послуг зі звіту перейдуть повністю онлайн і ніхто за ними не буде їздити, то 1,3 млрд грн ми заробимо на економічній та антикорупційній економії загалом. 70 млн грн ми вже економили на момент звіту. Відповідно маємо такий собі барометр – між 70 млн і 1,3 млрд в майбутньому між цими послугами", - розповів виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

У межах дослідження було проведено оцінювання таких е-послуг у семи сферах: реєстрація, внесення змін та припинення реєстрації фізичної особи-підприємця (Мін’юст); призначення допомоги при народженні дитини (Мінсоцполітики); надання довідки про несудимість (МВС); декларація відповідності вимогам пожежної безпеки (ДСНС); видача та розширення ліцензії на послуги з автоперевезень пасажирів та вантажів, повідомлення про зміну даних перевізника (ДСБТ); отримання та анулювання дозволу на спеціальне водокористування (ДАВР); повідомлення про початок виконання підготовчих та про початок будівельних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (ДАБІ).

"Економія за всіма досліджуваними послугами, як наслідок отримання їх онлайн, становить: потенційна економія 495 млн грн на рік, реальна економія 36,7 млн грн на рік. 78% з тих, хто визначився, вважають, що корупції поменшало, у тому числі 52% — що поменшало суттєво. Економія за всіма досліджуваними послугами, як наслідок антикорупційного ефекту, становить: потенційна економія 841 млн грн на рік, реальна економія 32 млн грн на рік", - деталізував Дорогань.

Учасники дослідження пояснили, що антикорупційний ефект – це зменшення тих грошей, які потенційно заплатили б громадяни та бізнес у вигляді хабарів або прихованих платежів на користь посередників. Економічний ефект – це ті втрати, яких не зазнали бізнес або громадяни в процесі отримання послуг в електронний спосіб.

"Ми спрогнозували економічний ефект, якого можна досягти, і це для нас певний дороговказ, куди має рухатися держава. 840 млн грн на рік – це потенційний антикорупційний ефект від впровадження електронних послуг. Тобто, якщо всі послуги будуть в онлайн – це ті гроші, які зекономить бізнес або громадяни, щоб не платити хабарі й приховані платежі. 490 млн грн – це кошти, які збережуть бізнес і громадяни», - зазначив президент Фонду Східна Європа, партнера проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та виконавця швейцарсько-української програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) Віктор Лях.

Тим часом, перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб розповів, що нині майже в усіх міністерствах призначено заступників міністрів, які відповідають за цифрову трансформацію відповідної галузі. А в самому Міністерстві цифрової трансформації працюють над створенням єдиного джерела надання електронних послуг.

"Міністерство цифрової трансформації разом із загальнодержавним стандартом «Дія» реалізує єдиний і всім зрозумілий централізований підхід із мобільним застосунком і порталом електронних послуг з єдиного джерела, надаючи на базі цих двох інструментів єдину технічну підтримку всіх послуг. У нас реалізовано систему ефективних чат-ботів, які оперативно реагують як на типові, так і нетипові питання, працює єдина служба підтримки, яка за єдиними правилами й стандартами доволі ефективно консультує всіх користувачів щодо надання послуг на порталі «Дія». Деякі послуги, як то ліцензії на перевезення чи дозволи на водокористування, поки що існують на окремих ресурсах, та є чіткий план щодо міграції цих послуг з новою якістю та реінжинірингом на портал «Дія", - зазначив заступник міністра цифрової трансформації.

Учасники дослідження ставили за мету показати, скільки часу та коштів уже заощадили та могли б ще заощадити у перспективі користувачі завдяки можливості отримати послугу без відвідування державних органів і без залучення посередників і чиновників. А також як онлайн-формат послуг може вплинути на рівень корупції.