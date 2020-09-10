Україна залишається у ТОП-5 експортерів агропродукції до ЄС

В умовах коронакризи Україна дещо зменшила обсяги власного сільськогосподарського експорту до ЄС, але зберегла місце у п’ятірці найбільших експортерів такої продукції до європейських країн.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на доповідь Єврокомісії щодо результатів сільськогосподарської торгівлі ЄС в січні-травні 2020 року.

"Перелік країн походження агропромислової продукції, що імпортувалася до ЄС протягом минулого періоду у п'ять місяців включає Великобританію, Бразилію, США, Україну й Китай. На ці країни припадає майже 40 відсотків від усього обсягу сільськогосподарського імпорту до 27 країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наведених даних, Україна поставила до ЄС 5,8 відсотків від загального обсягу сільськогосподарського імпорту на суму 7033 мільйонів євро у 2019 році (у порівнянні з 5 416 мільйонів євро у 2018 році). В умовах пандемії за період з січня по травень 2020 року обсяг українського експорту до ЄС знизився на 217 мільйонів євро (-7,3%) у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

При цьому Україна перебуває на 15 позиції у переліку найбільших споживачів європейської імпортної сільськогосподарської продукції з показником 1,4 відсотка від його загального обсягу.

В абсолютних цифрах, у 2019 році Україна імпортувала сільськогосподарських товарів з ЄС на суму 2 455 мільйонів євро (2039 мільйонів євро у 2018 році. За перші п’ять місяців поточного року Україна спожила імпортовану продукцію походженням з ЄС на суму 1 147 мільйонів євро (зростання на 166 мільйонів євро у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, або +16,9 відсотків).

Читайте також: Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

Як зазначено у доповіді, загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією в ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, досяг показника у 128,5 мільярдів євро (зростання на 1,6 відсотка у порівнянні з січнем-травнем 2019 року).