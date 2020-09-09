Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 30%

За І півріччя 2020 року в економіку України було залучено 163,78 млрд грн капітальних інвестицій, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-червень 2020 року становили 163,78 млрд грн (на 30,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). Зокрема, у промисловість було залучено 63,26 млрд грн (на 37,2% менше); у будівництво — 20,68 млрд грн (на 22,9% менше); у сільське , лісове та рибне господарство — 14,54 млрд грн (на 44,5% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 13,31 млрд грн (на 32,5% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 8,93 млрд грн (на 54,4% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 8,58 млрд грн (на 8,3% менше); фінансової та страхової діяльності – 4,62млрд грн (на 0,2% менше); у операції з нерухомим майном – 7,74 млрд грн (на 34,3% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 3,66 млрд грн (на 17,2% менше).

Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 33,1% від загальної суми капітальних інвестицій в економіку України за І півріччя 2020 року, у інженерні споруди — 22,8%, у нежитлові будівлі — 14,3%, у житлові будівлі — 11,9%, у транспортні засоби – 8,3%, у програмне забезпечення та бази даних — 3,0%, у права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії — 1,5%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва — 1,2%, у землю — 0,4%, у інші матеріальні та нематеріальні активи — 3,5%.

Власні кошти підприємств та організацій становили 69,0% від загального обсягу капітальних інвестицій, які були залучені у січні-червні 2020 року; кредити банків та інші позики — 8,4%; кошти місцевих бюджетів — 7%; кошти населення на будівництво житла — 6,6%; кошти державного бюджету — 4,5%; кошти іноземних інвесторів — 0,5%; інші джерела фінансування — 4,0%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.