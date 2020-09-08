Мінфін продав держоблігацій майже на мільярд

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів у національній валюті зі строком обігу 1 та 3 роки.

Від розміщення гривневих однорічних паперів до державного бюджету було залучено 329 млн грн, а від трирічних – 656 млн гривень. Середньозважена дохідність однорічних ОВДП становила 9,28%, а за трирічними паперами - 10,46%.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 1 вересня залучило до держбюджету 2,8 млрд грн в еквіваленті.