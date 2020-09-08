НКРЗІ видала нову ліцензію Інтертелекому

ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» ("Інтертеком") 8 вересня отримало нову ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA–800, яка враховує припинення надання послуг компанією в 9 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA–800 "Інтертелекому" було видано у Миколаївській, Черкаській та Херсонській областях до 1 січня 2026 року, а також у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях.

Як повідомляв Укрінформ, оператор зв’язку компанія "Інтертелеком" з 1 вересня 2020 року припинила використовувати частину радіочастотного ресурсу та обмежила надання своїх послуг на території Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Донецької та Луганської областей.

Раніше "Інтертелекому" було продовжено терміни оплати ліцензії на LTE. Проте, компанія не встигла домовитися з інвесторами та залучити кошти через нестабільну економічну ситуацію в умовах коронавирусной епідемії.

Читайте також: Інтертелеком звільнить частоти для широкосмугового інтернету Київстар

У той же час, «Інтертелеком» встиг провести радіочастотний рефармінг, тобто, звільнити частину своїх радіочастот для впровадження LTE-900 іншими операторами.