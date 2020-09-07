Гривня може опуститися до позначки 28,5 у разі ажіотажу на ринку - експерт

Якщо гривня досягне позначки в 28 грн за долар, на ринку може початися невеликий ажіотаж, що може підштовхнути долар до ще більшого зростання - до 28,50 грн/дол.

Про це йдеться в прогнозі аналітика компанії "Альпарі" Максима Пархоменка, що є в розпорядженні Укрінформу.

На відкритті торгів у понеділок гривня утримує свої позиції і торгується нейтрально. До максимумів поточного року гривні залишилося всього 15 копійок. З огляду на відсутність новин на ринку, пройти цю позначку буде складно.

Водночас, якщо курс перевищить 28,00, на ринку може початися невеликий ажіотаж, що може вивести котирування до 28,50.

Аналітик вважає, що в парі з євро у гривні аналогічні позиції. "Національна валюта зберігає потенціал зниження до 33,00 гривень за євро", - зазначив він.

При цьому, за минулий тиждень курс долара щодо гривні незначно зріс, досягнувши позначки 27,75 грн/дол. Загальний тижневий приріст становив близько 25 коп. Гривня знижувалася по всьому спектру ринку. Готівкова гривня просіла в ціні на 30 коп., діставшись до позначки в 27,80.

Як повідомляв Укрінформ, за даними НБУ, міжнародні резерви України в серпні 2020 року збільшилися на 1% - до 29,049 млрд дол. (в еквіваленті).