Розвиток широкосмугового доступу потребує до $450 мільйонів інвестицій – Світовий банк

Світовий банк надав рекомендації щодо Національної стратегії розвитку широкосмугового доступу (ШСД) в Україні на 2020-2025 роки; для її виконання знадобиться 350-450 млн дол.

Як передає Укрінформ, відповідні рекомендації є у розпорядженні агентства.

Згідно з рекомендаціями Світового банку, до 2025 року в Україні має бути забезпечене покриття 4G для 95% населення. Покриття 5G має суцільно покривати основні автомобільні і залізничні шляхи. Також, наполягають у Світовому банку, до 2025 року в Україні треба забезпечити підключення до ШСД зі швидкістю 1 Гбіт/с для усіх об’єктів соціальної інфраструктури, що надають послуги населенню, а високошвидкісний ШСД (не менше 100 Мбіт/с) має бути доступний для усіх домогосподарств.

За розрахунками Світового банку, на покриття усіх населених пунктів високошвидкісними мережами потрібно 350-450 млн дол. інвестицій з боку приватних компаній і держави.

Як відомо, наразі триває громадське обговорення Національної стратегії розвитку ШСД.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за дорученням Президента України Володимира Зеленського опрацьовує петицію про заборону впровадження 5G в Україні. Наразі, НКРЗІ вже запропонувала Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України доповнити проєкт Плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління низкою положень, що стосуються: прийняття необхідних національних стандартів для оцінки впливу електромагнітного поля від базових станцій стільникового зв’язку на людину; введення попереджувального знаку (таблички) щодо наявність джерела неіонізуючого випромінювання; проведення додаткових досліджень щодо питань впливу на людей неіонізуючих випромінювань від станцій 5G в діапазоні міліметрових хвиль або наукового визнання таких досліджень, проведених поза межами України; проведення відповідними установами в системі Міністерства охорони здоров’я України вимірювань (досліджень) дотримання рівнів електромагнітних полів за зверненнями громадян; інформування населення щодо ризиків та впливу радіотехнологій рухомого (мобільного) зв’язку на здоров’я людей.