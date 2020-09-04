МХП у другому кварталі експортував понад 88 тисяч тонн курятини

Компанія «Миронівський хлібопродукт» (МХП) експортувала у другому кварталі 2020 року 88,5 тис. тонн курятини, що на 9% менше, ніж за аналогічний період торік. Такі результати є наслідком коронакризи й спричиненого нею скорочення попиту на зовнішніх ринках.

Про це йдеться у пресрелізі МХП, який є у розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що постачання продукції до ЄС відновилося на початку березня 2020 року, а ринки Саудівської Аравії / Близького Сходу знову відкрилися в лютому і березні, тоді як у більшості країн СНД ринки відкрилися в травні 2020 року.

Через це експорт курятини МХП знизився на 9% за друге півріччя з 97 439 тонн у другому кварталі минулого року до 88 505 тонн у квітні-червні цьогоріч.

У компанії також навели дані за перше півріччя. Експорт курятини знизився на 10% - до 170 553 тонн проти аналогічного періоду минулого року (190 484 тонни).

Зазначається, що різке зменшення попиту на філе в ЄС та на ринках країн Близького Сходу внаслідок коронакризи й практично повної зупинки готельно-ресторанного бізнесу зуміли суттєво компенсувати в МХП завдяки збільшенню попиту на птицю на внутрішньому ринку України.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік компанія «Миронівський хлібопродукт» (МХП) збільшила експорт курятини на 25% порівняно з попереднім роком - до 357,4 тис. тонн. За рахунок експорту було отримано 58% доходів.

Ці дані не враховували обсягів експортних поставок словенської компанії Perutnina Ptuj (PP), провідного виробника курятини і продуктів м'ясопереробки на Балканах та в Південно-Східній Європі, який був придбаний МХП у 2019 році.

МХП має намір наростити обсяги виробництва до 850 - 880 тис. тонн м'яса птиці до 2024 року. Очікується, що Perutnina Ptuj та розширена Вінницька птахофабрика будуть основними рушіями зростання виробництва в 2020 році.

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