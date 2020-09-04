Нацбанк розробив мобільний застосунок для опитувань бізнесу

Національний банк України розробив мобільний додаток для онлайн-опитувань підприємств на платформах iOS та Androi, який уже доступний для завантаження на майданчиках Google Play та Apple Store.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основний функціонал мобільного застосунку – це зручне онлайн-анкетування підприємств. Він використовуватиметься для отримання інформації від респондентів і обрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний публікує на щомісячній основі.

Мобільний застосунок має також низку додаткових функцій, зокрема: розділ з основними макроекономічними та фінансовими показниками, розділ з аналітичною інформацією щодо ІОДА у вигляді таблиць та графіків та розділ з історією відповідей респондента за попередні півроку; можливість зворотного зв’язку.

Застосунок використовуватиметься як додатковий інструмент опитування підприємств на додачу до традиційного анкетування через офіційний сайт Національного банку.

Водночас він забезпечить оптимізацію збору інформації, залучення більшої кількості респондентів та спрощення їх доступу до важливої інформації щодо курсу валют, ключової ставки, анонсів важливих подій тощо.

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У подальшому планується розширювати функціонал застосунку, а також використовувати цю сучасну технологію для інших видів опитувань.