Печерський суд розблокував стягнення грошей ПриватБанку на користь Суркісів

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відновив виконавче провадження за позовом офшорних компаній братів Суркісів про стягнення з ПриватБанку 164,5 мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прес-служба Держбанку інформагентству "Інтерфакс".

У баку пояснили, що у Вовка були повноваження розглядати заяви TAMPLEMON INVESTMENTS і LUMIL INVESTMENTS LLP щодо відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь компаній 7,1 і 157,4 мільйона доларів відповідно. При цьому задоволення цих позовів суперечить законодавству.

"Стаття 63 закону про виконавче провадження чітко передбачає перелік дій виконавця, після яких виконавче провадження припиняється, відповідно, скасовувати закриття і відновлювати виробництво немає ніяких підстав", - пояснили в ПриватБанку.

Там також уточнили, що Вовк відновив виробництво, відкрите Державною виконавчою службою у квітні 2020 року. На його підставі держвиконавець оштрафував банк і передав матеріали правоохоронцям для відкриття кримінального провадження.

У ПриватБанку підкреслили, що після цього суд не мав права відновлювати виконавче провадження.

На думку менеджменту держбанку, дії Вовка спрямовані на розблокування виконання його ж рішення від 2 вересня, яким він санкціонував примусове списання коштів або арешт майна банку в разі відмови виплачувати Суркісам 347 мільйонів доларів.

У банку також звернули увагу на те, що 3 вересня Вовк розглянув заяви компаній Суркісів на засіданні, на яке заявники не прийшли.

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Як повідомляв Укрінформ 2 вересня було винесено рішення Печерським судом про примусове стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів не згідно з постановою Печерського суду про задоволення позову і буде продовжувати захищати інтереси держави та банку.

18 грудня 2016 Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо входження держави в капітал ПриватБанку. В рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, що стосуються рахунків фізосіб. Сім'я Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.