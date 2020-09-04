Печерський суд розблокував стягнення грошей ПриватБанку на користь Суркісів

Печерський суд розблокував стягнення грошей ПриватБанку на користь Суркісів

Укрінформ
Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відновив виконавче провадження за позовом офшорних компаній братів Суркісів про стягнення з ПриватБанку 164,5 мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прес-служба Держбанку інформагентству "Інтерфакс".

У баку пояснили, що у Вовка були повноваження розглядати заяви TAMPLEMON INVESTMENTS і LUMIL INVESTMENTS LLP щодо відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь компаній 7,1 і 157,4 мільйона доларів відповідно. При цьому задоволення цих позовів суперечить законодавству.

"Стаття 63 закону про виконавче провадження чітко передбачає перелік дій виконавця, після яких виконавче провадження припиняється, відповідно, скасовувати закриття і відновлювати виробництво немає ніяких підстав", - пояснили в ПриватБанку.

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Там також уточнили, що Вовк відновив виробництво, відкрите Державною виконавчою службою у квітні 2020 року. На його підставі держвиконавець оштрафував банк і передав матеріали правоохоронцям для відкриття кримінального провадження.

У ПриватБанку підкреслили, що після цього суд не мав права відновлювати виконавче провадження.

На думку менеджменту держбанку, дії Вовка спрямовані на розблокування виконання його ж рішення від 2 вересня, яким він санкціонував примусове списання коштів або арешт майна банку в разі відмови виплачувати Суркісам 347 мільйонів доларів.

У банку також звернули увагу на те, що 3 вересня Вовк розглянув заяви компаній Суркісів на засіданні, на яке заявники не прийшли.

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Як повідомляв Укрінформ 2 вересня було винесено рішення Печерським судом про примусове стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній братів Суркісів.

Міністерство фінансів не згідно з постановою Печерського суду про задоволення позову і буде продовжувати захищати інтереси держави та банку.

18 грудня 2016 Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо входження держави в капітал ПриватБанку. В рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

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17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, що стосуються рахунків фізосіб. Сім'я Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

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