Україна – на 45 місці у Глобальному рейтингу інновацій

Україну у 2020 році кваліфікували 45-ю за рейтингом інноваційності економіки та другою серед країн із доходом нижче середнього.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 2 вересня, 13-й редакції дослідження Global Innovation Index (GII) 2020, повідомляє Укрінформ.

За оцінками експертів GII, які представляють Корнелльський університет (США), міжнародну бізнесшколу INSEAD, а також Світову організацію інтелектуальної власності (WIPO), за рівнем інноваційності економіки Україну поставили на 45 місце серед 131 країни.

Серед країн із рівнем доходу економіки нижче середнього Україна посіла за цим індексом другу позицію. Першою тут визначено В’єтнам, третьою – Індію.

До першої десятки за глобальним інноваційним індексом у 2020 році увійшли Швейцарія, Швеція США, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Німеччина та Республіка Корея.

Останньою, 131-ю за інноваціями кваліфіковано Ємен.

Як зазначають експерти, пандемія коронавірусу спричинила значний вплив на цьогорічну інноваційну діяльність та спричинила значне падіння світових економік. Водночас, уражаючи одні галузі, COVID-19 стимулює розвиток та фінансування інновацій в інших, особливо у сфері охорони здоров’я.

Водночас дослідження підтвердило стабільність інноваційного розвитку країн, які традиційно були лідерами за цим індексом у попередні роки.