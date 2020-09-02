Шмигаль анонсував велике будівництво зрошувальних систем на Півдні України

У 2021 році уряд планує розпочати велике будівництво зрошувальних систем на Півдні України.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аграрії і фермери постійно зверталися до уряду з проханням про створення ефективної системи зрошувальних проєктів. Тому, на наступний рік ми запланували під егідою програми "Велике будівництво" - створення зрошувальних систем у південних областях України. Це реально буде стратегічний проєкт, який дасть можливість різко збільшити якісні площі під посівами, навіть у посушливих регіонах", - наголосив він.

За словами прем`єра, вже сьогодні уряд починає уніфіковувати нормативну базу для екологічно безпечного зрошення, поливу та водовідведення.

"Такі системи мають збільшити урожайність та убезпечити аграріїв від несприятливих погодних умов", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Європейський банк реконструкції і розвитку і Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про співпрацю в галузі управління зрошувальними системами. Зокрема документ передбачає модернізацію Нижньодністровської іригаційної системи в Одеській області.

У 2016 році ЄБРР почав подібний проєкт з модернізації зрошувальної системи у Херсонській області.