У Швеції запрацювало перше виробництво сталі без використання викопного палива

У місті Лулео на півночі Швеції відкрився експериментальний металургійний завод, який не використовує викопного палива та планує сягнути нульової позначки викидів вуглецю.

Про це повідомляє The Barents Observer.

“Сьогодні ми закладаємо основи, завдяки яким шведська металургійна промисловість через 20 років повністю припинить використання органічного палива та зведе до нуля викиди вуглецю”, - повідомив прем'єр-міністр Штефан Лефвен на зустрічі з приводу запуску заводу HYBRIT.

Екологічний завод є спільною власністю виробника сталі SSAB, гірничодобувної компанії LKAB та енергетичної компанії Vattenfall. Усі вони розташовані на півночі Швеції, де видобувають корисні копалини, виробляють електроенергію та розташовуються заводи з виробництв сталі.

Метою HYBRIT є заміна коксівного вугілля, традиційно необхідного для виготовлення сталі, а також виробництво без використання викопного палива та гідрогену для електроенергії. Як результат, завод стане першим, що запровадить технологію виготовлення сталі без використання викопного палива, практично без вуглецевого сліду.

“Установка у Лулео стане тренувальною та започаткує використання технології у металургійній індустрії. Кисень у залізі - великий виклик, і нам необхідно його усунути”, - сказав генеральний директор LKAB Ян Мострем.

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Як зазначає The Barents Observer, експериментальна установка в Лулео - перший крок у декарбонізації металургійної промисловості, яка спричиняє 7% техногенних викидів парникових газів.