Міненерго звернеться до правоохоронців через порушення на шахті

Міненерго звернеться до правоохоронців через порушення на шахті "Надія"

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Укрінформ
Міністерство енергетики готує звернення до правоохоронців за результатами позапланового аудиту на шахті "Надія".

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі заступника міністра енергетики Олександра Зоріна, розміщеному на сторінці міністерства у Фейсбуці.

"Міністерство не може стояти осторонь. За результатом позапланового аудиту, який показав всі недоліки роботи шахти, будуть відповідні звернення до правоохоронців. Наказ про це вже готовий", - сказав Зорін.

Він наголосив, що сьогодні шахта перебуває у скрутному стані.

"Попередні керівники обманули своїх працівників. У програмі, яку вони подавали у грудні, було вказано, що шахта може працювати. Проте вони не мали достатнього фронту очисних вибоїв, не мали достатнього обладнання, щоб працювати. Заборгованість формувалася не один день. І здебільшого спричинена масовими порушеннями з боку попереднього керівництва, за якого приписувалися об‘єми та розкрадалося вугілля", - наголосив Зорін.

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, підземний протест на шахті «Надія» триває п’яту добу. Станом на 9.00 у вибої залишається 26 гірників.

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Родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн. Однак частину боргу - 10 млн грн - вже вдалося виплатити.

Міністерство енергетики раніше заявляло, що не має боргів перед шахтою "Надія".

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