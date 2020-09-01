Мінфін продав держоблігацій на 2,8 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 вересня 2020 року залучило до державного бюджету 2,8 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбуці.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів у національній валюті зі строком обігу 6 місяців та 1 рік.

Від розміщення номінованих 1-річних ОВДП було залучено 2,829 млрд гривень. Середньозважена дохідність за цими ОВДП склала 9,29%. Разом з тим, Мінфін відхилив заявку на купівлю 6-місячних ОВДП.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894,4 млн грн в еквіваленті.