Мінфін продав держоблігацій майже на 0,9 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894,4 млн грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів - в національній валюті і в іноземній валюті. Строк обігу запропонованих державних облігацій у гривні - 3 місяці, а в доларах США - 1,2 року.

Від розміщення 3-місячних гривневих паперів до державного бюджету було залучено 78,5 млн грн. При цьому середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП не змінилась і становила 7,0%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 30 млн дол. Середньозважена ставка дохідності також залишилась незмінною – 3,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 18 серпня залучило до держбюджету 2,5 млрд гривень в еквіваленті.