Мінфін продав держоблігацій на 2,5 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 серпня залучило до державного бюджету 2,5 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 серпня 2020 року до державного бюджету залучено 2,507 млрд грн, зазначили у Мінфіні.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 11 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,123 млрд гривень в еквіваленті.