Мінфін продав держоблігацій іще на 10 мільярдів

Міністерство фінансів за підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 серпня залучило до держбюджету 10,123 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбуці.

У Мінфіні зазначили, що сьогодні інвесторам було запропоновано два випуски цінних паперів, номінованих у гривні, з терміном обігу в 3 місяці та 3 роки, а також один випуск півторарічних цінних паперів, номінованих у доларах США.

Від розміщення 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4 882 млн грн, трирічних – 2,7 млн грн. Середньозважена дохідність становила 7% та 10% відповідно.

Від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, було залучено 189,8 млн дол. США. Середньозважена ставка дохідності становила 3,6%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 4 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,249 млрд гривень.