Мінфін продав держоблігацій іще на 10 мільярдів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів у Фейсбуці.
У Мінфіні зазначили, що сьогодні інвесторам було запропоновано два випуски цінних паперів, номінованих у гривні, з терміном обігу в 3 місяці та 3 роки, а також один випуск півторарічних цінних паперів, номінованих у доларах США.
Від розміщення 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4 882 млн грн, трирічних – 2,7 млн грн. Середньозважена дохідність становила 7% та 10% відповідно.
Від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, було залучено 189,8 млн дол. США. Середньозважена ставка дохідності становила 3,6%.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 4 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,249 млрд гривень.