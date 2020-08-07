Міжнародні резерви України зросли до $28,8 мільярда

Міжнародні резерви України у липні 2020 року збільшилися на 1,0% - до 28,802 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що зростання резервів упродовж липня зумовлене успішним розміщенням урядом єврооблігацій.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили 1750,0 млн дол. США, у тому числі 1128,7 млн дол. США – від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), 608,2 млн дол. США – від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1500,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 767,0 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами.

По-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, а саме у липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. Їх обсяг минулого місяця становив 498,7 млн дол. США. Водночас у окремі дні ситуація на валютному ринку була сприятливою, тому Національний банк мав можливість поповнювати резерви за рахунок купівлі валюти. Загальний обсяг таких інтервенцій становив 130,0 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 406,3 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28,5 млрд дол. США (в еквіваленті).

Голова Національного банку Кирило Шевченко у відеозверненні сказав, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть зрости до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США.