Міжнародні резерви України зросли до $28,8 мільярда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що зростання резервів упродовж липня зумовлене успішним розміщенням урядом єврооблігацій.
Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили 1750,0 млн дол. США, у тому числі 1128,7 млн дол. США – від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), 608,2 млн дол. США – від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1500,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 767,0 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами.
По-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку, а саме у липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. Їх обсяг минулого місяця становив 498,7 млн дол. США. Водночас у окремі дні ситуація на валютному ринку була сприятливою, тому Національний банк мав можливість поповнювати резерви за рахунок купівлі валюти. Загальний обсяг таких інтервенцій становив 130,0 млн дол. США.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 406,3 млн дол. США (в еквіваленті).
Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28,5 млрд дол. США (в еквіваленті).
Голова Національного банку Кирило Шевченко у відеозверненні сказав, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть зрости до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США.