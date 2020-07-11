Міжнародні резерви України зросли на понад $3 мільярди — Шмигаль

Міжнародні резерви України у червні зросли на понад $3 мільярди.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Міжнародні резерви України у червні зросли на понад 3 млрд доларів. Тепер вони становлять понад 28,5 млрд доларів. Це найвищий рівень резервів за останні 8 років. Зараз поточні резерви покривають майже 5 місяців імпорту, а це один із ключових факторів макрофінансової стабільності", - написав Шмигаль.

Нагадаємо: раніше Нацбанк повідомив, що станом на 1 травня міжнародні резерви України зросли на 3,1% у порівнянні з березнем, що еквівалентно майже $0,8 мільярда.