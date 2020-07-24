Єврооблігації та допомога ЄС: Україна отримала доступ до $3,4 мільярда

Україна 23 липня 2020 року успішно розмістила єврооблігації та отримала макрофінансову допомогу від Євросоюзу на загальну суму близько 3,4 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"За один день Україна успішно розмістила єврооблігації та отримала макрофінансову допомогу від Євросоюзу. За один день наша держава отримала доступ одразу до близько 3,4 млрд дол. США, які дуже потрібні Україні сьогодні, під час коронакризи", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що в основі довіри іноземних партнерів та інвесторів до України - впевненість у послідовності виваженої фіскальної та монетарної політики.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня 2020 року було підписано Меморандум та Кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1,2 млрд євро.