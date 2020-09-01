В Україні ринок нових легкових авто у серпні скоротився на 16%

В Україні у серпні 2020 року було придбано та зареєстровано 7 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% менше, ніж у серпні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що попит на нові легкові авто у серпні скоротився також порівняно з попереднім місяцем - на 17%.

Найпопулярнішою маркою нових легкових автомобілів стала Renault. У серпні 2020 року було зареєстровано 1334 машин цієї марки, що на 6% менше, ніж у серпні минулого року. Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster; 605 авто цієї моделі українці зареєстрували у серпні.

На другому місці за популярністю опинилась Toyota: 1148 реєстрацій авто у серпні, що на 2% менше, ніж у серпні торік.

Третє місце посіла марка Volkswagen, 540 авто якої зареєстровано у серпні, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На четвертому опинилась марка Hyundai - 341 авто придбано у серпні (на 10% менше проти минулорічного серпневого показника).

П'яте місце посіла марка Suzuki - 311 авто придбано у серпні, що на 56% більше, ніж за серпень 2019 року.

Також до першої десятки серпня потрапили: Skoda – 294 шт. (-51%); Nissan – 281 шт. (-40%); Mitsubishi – 229 шт. (+23%); Peugeot – 221 шт. (+13%); Mazda – 220 шт. (-5%).

Загалом із початку року українці придбали і поставили на облік 52,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомляв Укрінформ, у січні – червні 2020 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 193,5 тис. легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за той же період минулого року.