Ринок нових легкових авто в Україні за пів року скоротився на 4%

В Україні за січень-червень 2020 року придбано і зареєстровано близько 37,1 тисяч нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"З січня по червень поточного року українці придбали і встигли зареєструвати близько 37,1 тис. нових легкових автівок, що на 4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішим автомобілем першого півріччя став KIA Sportage - 2642 таких авто було придбано в Україні за цей період.

На другому місці за популярністю опинились авто Renault Duster - 2604 авто зареєстровано в Україні з січня по червень 2020 року.

На третьому місці Toyota RAV-4 – 2471 авто придбано у зазанчений період.

Також в десятку самих ходових моделей на українському ринку нових легкових авто увійшли: Renault Logan – 1577 шт.; Renault Sandero – 1434 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1064 шт.; Skoda Octavia – 1037 шт.; Hyundai Tucson – 926 шт.; Nissan X-Trail – 780 шт.; Mazda CX5 – 742 шт.

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Як повідомлялося, в Україні у 2019 році на облік було поставлено майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% більше за показник 2018-го (81,8 тис.).