Ринок нових комерційних авто в Україні цьогоріч скоротився на чверть

За січень-червень 2020 року в Україні було зареєстровано 4,1тис. нових комерційних авто, що на чверть менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за підсумками першого півріччя український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4,1 тис. нових машин, що на чверть менше, ніж за той же період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в червні цього року в Україні було зареєстровано 760 нових комерційних автомобілів, що на 21% менше, ніж за червень 2019 року.

Найпопулярнішою маркою серед комерційних авто у червні став Fiat. За місяць в Україні було зареєстровано 118 машин цієї марки, що на 16% більше, ніж у червні минулого року. Друге місце посіла марка Renault – 106 зареєстрованих авто, що на 35% менше, ніж у червні 2019 року. На третьому місці за підсумками минулого місяця опинилась марка Ford – 82 зареєстрованих авто, що на 2 машини більше, ніж у червні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році на ринку нових комерційних автомобілів в Україні було реалізовано 12,4 тис. машин, що майже на 3% менше, ніж у 2018 році.